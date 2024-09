PP vai ao STF contra incorporação ao caixa do governo de "dinheiro esquecido" em bancos

O Progressistas (PP) ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) uma ação que contesta a incorporação ao caixa do governo de valores esquecidos em contas bancárias para fins de cumprimento da meta fiscal do governo. A legenda fez um pedido de decisão cautelar para a suspensão imediata de trechos da lei que estabeleceu essa possibilidade. O processo foi protocolado na segunda-feira (23) e o relator ainda será sorteado pela Corte.