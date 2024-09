10 dicas infalíveis para se proteger de golpes virtuais

No início de 2024, de acordo com dados da pesquisa Check Point Researc, houve um crescimento de 38% nos crimes cibernéticos no Brasil, colocando o país na segunda posição no ranking mundial de ocorrências. Com o avanço tecnológico e a expansão do uso de dispositivos digitais, os criminosos exploram brechas, principalmente em operações financeiras e serviços online, para cometer essas fraudes. Esse cenário exige maior atenção por parte dos usuários, bem como investimentos em segurança digital para proteger dados e evitar prejuízos.