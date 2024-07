O Rio Grande do Sul tem 716.930 veículos com Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) atrasado e irregulares para circular. Os dados parciais são da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) e levam em conta atualização até o último domingo (30). O número representa cerca de 18% do total de emplacamentos no Estado, que é de 3.935.688 veículos. O prazo para quitar o imposto se encerrou no dia 28 de junho.