A impotência do consumidor diante dos frequentes anúncios de reajuste no preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o popular "gás de cozinha", pode ser driblada lançando mão de estratégias para economizar no uso do produto. Apesar das altas, a opção mais indicada ainda é cozinhar em casa. Além de mais segura, tem melhor custo-benefício para a maioria dos consumidores brasileiros, aponta o Instituto de Defesa de Consumidores (Idec).