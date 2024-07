Após retração durante a enchente, venda de veículos volta a acelerar no RS em junho

Após desaceleração brusca em maio, durante o pico da inundação, a venda de veículos novos voltou a retomar fôlego no Rio Grande do Sul. O Estado registrou o emplacamento de 11,7 mil automóveis e comerciais leves zero-quilômetro em junho, segundo dados apresentados, nesta segunda-feira (8), pelo Sincodiv-RS/Fenabrave, entidade que representa concessionárias e distribuidoras. No quinto mês do ano, além dos problemas logísticos e econômicos, o registro de novos veículos ficou interrompido durante alguns dias diante da interrupção de serviços do Detran-RS. Integrantes do setor afirmam que a reação é uma reposta ao gargalo gerado em maio no setor.