Secretaria da Fazenda detalha na Assembleia as propostas de apoio às empresas gaúchas

Após o governador Eduardo Leite anunciar oito novas medidas de apoio à recuperação econômica de empresas do Rio Grande do Sul na segunda-feira (24), a secretária da Fazenda, Pricilla Santana, ao lado de outros integrantes da pasta, foi à Assembleia Legislativa detalhar os anúncios nesta quinta-feira (27). As iniciativas integram o Plano Rio Grande, desenvolvido pelo governo estadual para enfrentar os prejuízos causados pela enchente de maio no Estado.