No último dia do prazo, cerca de 20% dos motoristas ainda não pagaram o IPVA no RS

Prazo de vencimento foi alterado em razão da enchente do mês de maio, que afetou sistema da Procergs, do Detran e da Secretaria da Fazenda. Atraso na quitação do imposto implica em multa e na possibilidade de inscrição em Dívida Ativa após mais de dois meses em situação de inadimplência

28/06/2024 - 14h49min