Reação negativa MP que limita PIS/Cofins encarecerá alimentos, dizem ex-ministros da Agricultura Posicionamento uniu de ex-políticos do governo Lula a ex-integrantes do governo Bolsonaro. Medida provisória assinada pelo governo no dia 4 tem como objetivo compensar a desoneração da folha salarial de 17 setores da economia e de municípios até 2027