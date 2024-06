Em meio à sequência de aumentos da capacidade de geração, o setor de energia solar observa com atenção a reconstrução do Estado após o pico da enchente no mês de maio. Até abril, a potência instalada do setor cresceu 6,4% neste ano no Rio Grande do Sul na comparação com o fechamento de 2023, segundo levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). O número de usuários ligados ao sistema também acompanha esse avanço em solo gaúcho. Após bons números na largada do ano, o segmento aguarda os próximos passos da retomada do Estado para ter mais clareza sobre a expansão da energia solar neste ano, enquanto algumas unidades passam por reparos em sistemas após danos causados pela inundação.