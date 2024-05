A chuva e as enchentes que atingiram 425 munícipios gaúchos desde o início do mês de maio também geram problemas para restabelecer a comunicação por internet em muitas localidades. Com mais de 6 mil quilômetros de cabos de fibra ótica destruídos pelas águas – o suficiente para ir e voltar três vezes de Porto Alegre até Buenos Aires, na Argentina – o Estado registra problemas em 149 munícipios.