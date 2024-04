A Caixa Econômica Federal iniciou na segunda-feira (8) as contratações de financiamentos imobiliários com utilização do FGTS Futuro. As regras valem somente para famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.640 mil — público da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Na modalidade, trabalhadores usam os depósitos futuros em sua conta do FGTS para auxiliar na compra da casa própria.