PIS/Pasep 2025: abono para nascidos em fevereiro será liberado neste mês; veja o calendário

Trabalhador pode consultar se tem direito ao abono no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

O pagamento do PIS/Pasep 2025 segue o calendário oficial definido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Em março, os trabalhadores nascidos em fevereiro poderão sacar o abono salarial a partir do dia 17 deste mês. Os primeiros a receber foram os aniversariantes de janeiro, que tiveram o valor liberado em 17 de fevereiro.