Começa nesta sexta-feira (15) o prazo para entrega das declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física, com base nos rendimentos de 2023. Todos os contribuintes com conta gov.br de nível prata ou ouro podem utilizar a declaração pré-preenchida. Essa função tem informações relativas aos rendimentos, deduções, bens e direitos de pessoas físicas, registradas no programa do Imposto de Renda 2024.