Em janeiro, o governo federal divulgará portaria interministerial que determinará o reajuste do teto do INSS em 2024. O valor será calculado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior, que foi de 3,14% em 2023, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O teto atual do INSS é de R$ 7.507,49.