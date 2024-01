A partir desta quinta-feira (1), o ICMS cobrado sobre o litro da gasolina vai subir R$ 0,15 e sobre o litro do diesel, R$ 0,12. O sindicato que representa o comércio varejista de combustíveis, Sulpetro, não calcula quanto a mudança deve impactar para o consumidor final. O Sulpetro também não prevê alta no movimento dos postos de combustíveis por motoristas em busca do preço anterior.