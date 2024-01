O Fundo Monetário Internacional (FMI) está mais otimista com o Brasil e elevou a projeção para o crescimento do país neste ano para 1,7%, ante estimativa anterior de 1,5%. A mudança de cenário para a economia brasileira consta da atualização do relatório Perspectiva Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês), publicado na terça-feira (30). Mesmo assim, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro deve desacelerar frente a 2023, quando deve ter avançado 3,1% segundo previsão do próprio Fundo.