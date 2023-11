Um projeto que nasceu ainda na residência médica, em 2018, entre três colegas e um professor, nasceu fisicamente em outubro de 2023. A Clínica Amparo inaugurou o seu espaço físico, de 500 metros quadrados junto ao Hospital São Francisco e já realizou os seus primeiros dois partos. No entanto, antes mesmo disso, os médicos já realizaram inúmeros acompanhamentos com partos normais que foram realizados em outros locais. Para falar um pouco mais sobre a Amparo, a entrevistada do Santa Maria de Negócios foi a médica obstetra e ginecologista e uma das sócias-proprietária Fernanda Lang.