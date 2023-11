Ainda que tenha revisado a perspectiva de crédito dos Estados Unidos para negativa, a Moody's explicou que manteve o rating Aaa por conta dos "formidáveis" fundamentos de crédito no país. Segundo a agência, a maior economia do planeta dispõe de uma forte estrutura institucional e de governança, apoiada em particular por uma política monetária e macroeconômica efetiva.