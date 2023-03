Impactos econômicos Estudo aponta que reajuste do salário mínimo custará R$ 4,8 bilhões aos cofres dos municípios em 2023 Cálculo realizado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) aponta que mudança no valor do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320 impactará, sobretudo, as prefeituras mais empobrecidas