Fábricas fechadas Ministério da Economia lamenta saída da Ford e afirma que decisão "destoa da forte recuperação observada" na indústria no país Serão fechadas as fábricas de Camaçari, na Bahia, de Taubaté, em São Paulo, e de Horizonte, no Ceará, implicando na perda de cerca de 5 mil empregos