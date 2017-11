- Esses procedimentos são atitudes quase corriqueiras no mercado. Às vezes, há um lote que está fora do padrão, não está em conformidade. Eles fazem uma suspensão temporária para o produto voltar ao mercado.

A afirmação do ministro foi feita ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado .

Na avaliação do ministro, a decisão da Rússia, com certeza, não tem nada a ver com a Operação Carne Fraca da Polícia Federal, deflagrada em março deste ano para combater corrupção de agentes públicos federais e crimes contra a saúde pública, que denunciou irregularidades cometidas em frigoríficos do país.