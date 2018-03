Agora, é Avançar BR-116 e nova ponte do Guaíba estão entre obras do RS incluídas no "novo PAC" Com o objetivo de melhorar a imagem da gestão de Michel Temer, governo promete retomar obras federais paralisadas. Dos R$ 15,36 bilhões prometidos ao RS, R$ 2,78 bilhões se destinam a obras já lançadas, e o restante diz respeito a cinco projetos que envolvem outros Estados