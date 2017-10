Primeira unidade fechada fica na Rua Bento Gonçalves em Caxias do Sul Babiana Mugnol / Agencia RBS

Um tradicional negócio de Caxias do Sul encerrou as atividades neste mês de outubro. É a padaria Veneza. A unidade do bairro Lourdes fechou as portas na semana retrasada. Nesta semana, os donos resolveram fechar também a operação no bairro Santa Catarina. Foram mais de 30 anos de atividades.

A decisão foi uma surpresa para consumidores e moradores do entorno que encontraram no local onde funcionava a padaria na Rua Bento Gonçalves uma folha de papel escrita à mão com a seguinte informação: "não abriremos".

Procurado pela reportagem, um dos proprietários afirmou que a crise contribuiu para o fechamento, mas a decisão foi tomada em função da saúde do dono. Ele não deu mais detalhes, mas afirmou que não há previsão de reabertura do negócio.

De acordo com Milton Francisco dos Santos, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Caxias do Sul, a padaria empregava cerca de 30 funcionários. O sindicato disse que chamou os donos para uma reunião percebendo as dificuldades de pagamento de salários e do Fundo de Garantia nos últimos meses.