Responsável pelas decisões econômicas do Planalto avalia que a economia brasileira está melhorando

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira (30) que o Brasil atravessou a maior recessão da história, mas que a crise já acabou. Em entrevista ao programa Por dentro do Governo, da TV NBR, o ministro afirmou que não são só os números que mostram a melhora da economia, mas também situações concretas.

— A crise em si já acabou. O Brasil já está crescendo (...) Estão sendo criados empregos no Brasil. Hoje, já temos criado mais de um milhão de empregos desde o início do ano — disse o ministro, admitindo, no entanto, que o número de desempregados ainda é grande.