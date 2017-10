Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Um empresário da Serra conhecido por se apresentar como Elvis está por trás do primeiro Hard Rock Café do Rio Grande do Sul, com previsão de inauguração até o inverno do ano que vem em Gramado. Será a segunda franquia no Brasil, depois de Curitiba. Fabiano Feltrin, de Farroupilha, conheceu os donos da marca quando ganhou um concurso de covers do Elvis e passou a se apresentar em diversas das 190 unidades do Hard Rock Café espalhadas em 60 países.

Feltrin destaca que o investimento para a abertura em Gramado é de cerca de R$ 10 milhões, divididos pelos próprios franqueadores, o grupo Feltrin e a família Michaelsen de Gramado. O Hard Rock da cidade será em uma casa de três pavimentos na saída para Canela. O espaço vai abrigar uma loja de souvenires, o pub e um centro de convenções. Justamente por ter o espaço para eventos, o modelo vai se assemelhar ao da unidade de Orlando, nos Estados Unidos. A previsão de inauguração é para a Páscoa ou até o inverno do ano que vem para aproveitar o movimento da alta temporada.

A marca também tem planos de expansão para outras capitais e chama atenção a escolha no Estado por Gramado, justificada por uma pesquisa que aponta que, junto com Canela, os dois principais municípios da região das Hortênsias somam 20 mil leitos de hotelaria, mais do que o Rio de Janeiro. Vale lembrar que o Hard Rock Café deve ficar pronto antes do Hard Rock Hotel, que já havia sido anunciado anteriormente para a cidade, mas que depende de licenças ambientais que tiveram os processos revisados desde o início do ano.

Outros investimentos na Serra

Bob's

O grupo Feltrin também está apostando nas franquias da rede de fast food Bob's. Uma unidade será inaugurada na semana do Natal no Iguatemi de Caxias do Sul. O município já teve uma loja no bairro Lourdes e agora volta a contar com a marca, mas com o novo conceito, semelhante a do Barra Shopping Sul de Porto Alegre.

A segunda unidade do Bob's a ser inaugurada será em Bento Gonçalves, na Via del Vino, em frente à prefeitura, em uma casa de esquina de dois andares. A previsão de abertura é fevereiro do ano que vem. O grupo Feltrin também está estudando pontos para instalar o Bob's em Farroupilha e Gramado. Ainda há planos para uma segunda unidade em Caxias e para a rede de fast food entrar em Garibaldi, no complexo onde funcionava a estação de esqui.

A partir da implantação das duas primeiras unidades da Serra com administração própria do grupo Feltrin, a família da Serra também passa a prospectar franquias em Lajeado, Santa Cruz, Santa Maria e Passo Fundo.

Museu do Elvis

Está previsto para o segundo semestre do ano que vem a inauguração de um complexo turístico, gastronômico e cultural entre o roteiro Caminhos de Pedra e o santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Na localidade de São Marcos, no interior de Farroupilha, o espaço vai abrigar o Museu do Elvis, um parque infantil, pavilhão de carros antigos, contêiner para venda de cervejas artesanais e hambúrgueres, além de um avião Cessna estacionado no pátio para fotos no cockpit.

Vegas Mall

Entre os empreendimentos imobiliários do Grupo Feltrin em planejamento, está o Vegas Mall e Residence. Vai ser o primeiro prédio residencial com acesso direto a um shopping erguido na cidade de Farroupilha. A estrutura inclui um primeiro pavimento de lojas, o segundo andar para praça de alimentação e cinema e ainda um andar com academia e piscina térmica. O prédio também terá 44 apartamentos. O empreendimento na área da Estação Férrea, próximo da rótula do prédio do Sindilojas, tem previsão de início das obras para março do ano que vem e conclusão no final de 2021.