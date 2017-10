No período, o comércio cresceu 3% e a indústria, 1,6%. O setor de serviços, último a sentir os efeitos da crise na cidade, também é o que mais demora para se recuperar e apresentou queda de 1%, no acumulado de 12 meses.

Para Schmmitt, aspectos como a situação fiscal e a taxa de investimento público do país fazem com que a recuperação seja frágil. Mesmo assim, especialistas apostam que a trajetória de recuperação deve se manter, pelo menos, até o final do ano. A economista Maria Carolina Gullo, também diretora da CIC, diz que a retomada lenta é um aspecto que mostra a tendência de que também não haverá quedas bruscas.

Outros dois indicadores da economia de Caxias do Sul em setembro também são positivos. No acumulado do ano, o cresimento foi de 4,3%. Em relação a setembro de 2016, foi de 7,3%. O dado negativo foi registrado na comparação de setembro com agosto: queda de 6%. O índice já era esperado por especialistas, porque setembro tem dois feriados, o que implica em menos dias úteis, e nenhuma data que impulsione o comércio.