Faça pratos deliciosos e uma decoração encantadora para curtir ao máximo ao lado de quem você ama. FelipeBallin | Adobe Stock | Divulgação

O Natal é uma das épocas mais aguardadas do ano! Reunir os familiares, sortear o amigo secreto e pensar em toda a ceia natalina são apenas alguns rituais que tornam esse momento ainda mais significativo. Para que você possa focar no que realmente importa — aproveitar a data com quem você ama —, confira algumas dicas práticas que o Rissul separou para dar aquela ajudinha na sua ceia de Natal.

Antes de pensar nos itens do seu carrinho de compras, você precisará de organização. Isso irá ditar o ponto de partida para construir uma atmosfera natalina. Aqui estão algumas sugestões para te ajudar:

1. Uma data para estar com quem se ama

Há quem prefira passar o Natal na companhia dos amigos e outros que não dispensam a presença da família. A data é conhecida por gerar grande empatia e solidariedade entre as pessoas, pois elas estão mais abertas a reconciliação. Pesquisadores relatam, inclusive, que o efeito positivo causado pelo Natal é capaz de afetar áreas específicas do cérebro associadas à espiritualidade e ao compartilhamento de emoções.

Isso acontece, segundo cientistas da Universidade de Copenhagen, porque pessoas acostumadas a celebrar o Natal, ao verem imagens referente à época, apresentam um resultado maior em regiões ligadas à empatia e à espiritualidade. Por isso, é costume entre as pessoas querer compartilhar esse momento com entes queridos. Para começar o seu planejamento, considerar quem irá na sua ceia de Natal pode ser um bom ponto de partida, já que vai ser possível identificar tradições, rituais, preferências e até restrições alimentares.

Ao olhar para estes pontos, você consegue proporcionar um momento ainda mais inesquecível e causar a sensação de pertencimento e aconchego em quem irá vivenciar esse momento.

2. Escolha um tema para a sua ceia

Deixe a sua ceia mais encantadora com uma temática especial. O Natal brasileiro acontece em uma época de grande calor, então que tal apostar em pratos leves e sobremesas refrescantes à base de frutas? Você poderá criar uma atmosfera de encanto e magia, fazendo sobremesas personalizadas. Por exemplo, aposte em frutas frescas e panetones recheados.

Veja abaixo uma dica de receita prática para criar uma sobremesa refrescante:

Ingredientes:

1 panetone tradicional ou de frutas

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

1/2 xícara de suco concentrado de maracujá (ou outra fruta tropical de sua preferência)

Frutas frescas para decorar (manga, kiwi, morango, etc.)

Chantilly (opcional)

Modo de preparo:

Prepare o creme: Em uma panela, misture o leite condensado, o creme de leite e o suco concentrado. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até obter um creme consistente. Deixe esfriar. Monte o panetone: Corte a parte superior do panetone e reserve como uma "tampa". Com cuidado, retire o miolo, criando um espaço para o recheio. Recheie: Preencha o interior do panetone com o creme de frutas já frio. Coloque a tampa de volta e cubra com chantilly (se desejar). Decore: Finalize com frutas frescas cortadas em pedaços pequenos, criando uma apresentação colorida e tropical. Sirva: Leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir.

Dica extra: Para acompanhar o tema tropical, monte uma salada refrescante com folhas verdes, fatias de manga, lascas de amêndoas e um molho cítrico (azeite, suco de limão e mel). Essas ideias são fáceis de preparar e combinam perfeitamente com o clima quente do verão gaúcho, deixando sua ceia ainda mais encantadora!

3. Planeje um menu simples e completo

A ceia de Natal feita com antecedência vai facilitar a escolha dos produtos que irão compor a sua mesa. Desse jeito fica mais fácil decidir quais serão as entradas, o prato principal e as sobremesas. Lembre-se de usar ingredientes versáteis, como queijos, castanhas e frutas, para trazer mais requinte ao seu jantar.

Para o prato principal, uma boa opção pode ser escolher carnes que agradam a todos, como peru ou tender. Combine com acompanhamentos fáceis, como arroz à grega ou uma salada caprichada.

Dica extra: molho de manga, farofa de cenoura, purê de batata e salada de maionese são acompanhamentos que poderão dar um toque diferenciado no seu jantar.

4. Clássicos de Natal não saem de moda

Se você já começa o mês de dezembro fazendo um “esquenta” ao assistir filmes clássicos de Natal, saiba que esse comportamento é mais comum do que você imagina. Em entrevista à rede americana NBC, a psicóloga Pamela Rutledge, comenta que o gênero costuma chamar a atenção, pois oferece soluções simples para situações estressantes do fim de ano, como conflitos familiares, isolamento e problemas financeiros.

Pensando nisso, o Rissul preparou algumas sugestões de filmes para entrar no clima do Natal:

Esqueceram de mim

Pai em Dose Dupla 2

O Grinch

Um Duende em Nova York

Barbie e o Quebra-Nozes

Um Natal Brilhante

A Estrela de Belém

Tudo Bem no Natal que Vem

5. Personalize as sobremesas com um toque especial

Surpreenda as pessoas que você ama com opções fáceis e saborosas de sobremesas. Um jeito de fazer isso é personalizando chocotones e panetones com recheios extras, como sorvete ou caldas feitas em casa. Outra dica é apostar nas tortas e incrementá-las com frutas vermelhas frescas ou chantilly.

6. Use flores para a decoração de Natal

A decoração da ceia de Natal é tão importante quanto o cardápio, e as flores são uma forma simples e encantadora de deixar a mesa ainda mais especial. Arranjos com flores naturais, como a poinsettia podem ser o centro das atenções, trazendo sofisticação e cor. Combine as flores com ramos verdes ou velas para criar uma atmosfera mágica e acolhedora.

Dica extra: Use pequenos vasos ou garrafinhas reaproveitadas como suporte para arranjos menores, que podem ser distribuídos ao longo da mesa.

7. Aposte nas promoções do Clube Rissul para economizar