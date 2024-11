O aumento da produtividade no campo passa por um processo organizado e eficiente de gestão. Na cadeia leiteira, não é diferente. Boas práticas no manejo do rebanho e da propriedade tornam os negócios sustentáveis – em todos os sentidos –, além de garantirem a permanência das famílias na atividade e no campo. Aprimorar a gestão é o foco do projeto Lactaleite, implementado pela Lactalis para assessorar os produtores diretamente no campo.