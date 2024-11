Com assistente virtual, Superfeirão Zero Dívida auxilia gaúchos inadimplentes

A inadimplência ficou estabilizada durante o mês de outubro no Rio Grande do Sul. É isto que mostra o levantamento elaborado pela Assessoria Econômica da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre, que aponta que o percentual de consumidores com restrições de crédito no Estado foi de 31,67%, em comparação com o mês de setembro. Quitar dívidas e voltar a ser um consumidor ativo, muitas vezes, exige tempo e deslocamento. Pensando em facilitar a conexão entre inadimplentes e empresas de todo o Rio Grande do Sul, a CDL POA lançou a sétima edição do Super Feirão Zero Dívida, uma forma de auxiliar os gaúchos a limparem o nome, aproveitando as receitas extras do final do ano. Com mais de 4,5 mil empresas participantes, o feirão ocorre de forma digital, facilitando o acesso dos consumidores e oferecendo condições especiais de quitação.