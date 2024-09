A cidade de Porto Alegre ocupa a quarta posição no ranking nacional de consumo de artigos para casa e decoração, abocanhando 2,4% do total da categoria. Os dados são de um mapeamento produzido pela Associação Brasileira de Artigos para Casa, Decoração, Presentes, Utilidades Domésticas, Festas e Flores (ABCasa) em parceria com o Instituto de Estudos e Marketing Industrial (IEMI).