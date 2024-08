Todo mês de maio, o Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF) promove a Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF). Neste ano, porém, a campanha foi adiada no Rio Grande do Sul por conta das fortes chuvas que assolaram o Estado. Embora a entidade ainda não tenha divulgado uma nova data, a Sicredi Vale do Rio Pardo RS, uma das participantes da ação, decidiu sediar um encontro que estava programado para ocorrer no evento.