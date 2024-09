Cotribá promove debate sobre recuperação do solo pós-enchente na Expointer

O solo, elemento que é ponto de partida de qualquer cultivo e um dos mais importantes para o sucesso do agronegócio gaúcho, esteve no centro do debate promovido na última terça-feira, dia 27, pela cooperativa agropecuária Cotribá em parceria com o Grupo RBS dentro da programação da 47ª Expointer. Com o tema “Reconstrução do solo no Rio Grande do Sul pós-enchente”, o encontro reuniu dezenas de convidados na Casa Cotribá e teve mediação da jornalista Gisele Loeblein, do Grupo RBS.