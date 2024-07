No Brasil, o mercado imobiliário apresenta dados favoráveis. De acordo com estudo da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), no acumulado de 12 meses – de abril de 2023 a abril de 2024 –, as vendas de novos imóveis registraram uma alta de 43,7% neste período, sendo comercializadas 179.861 unidades