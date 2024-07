“A tecnologia tem potencial de impactar a experiência do cooperado”

A inovação financeira ganha cada vez mais espaço no Brasil. Prova disso é que o país carrega hoje o título de maior ecossistema de fintechs do cenário latino. Segundo dados da Associação Brasileira de Fintechs ( ABFIntechs ), são mais de 1.480 empresas deste segmento em atividade. Neste cenário, as instituições financeiras cooperativas estão se adaptando para seguirem competitivas no mercado. É o caso da Unicred que, com mais de três décadas de atuação no mercado, segue em constante atualização para trazer o que há de mais moderno em soluções financeiras para seus cooperados. Os constantes avanços da inteligência artificial, que estão transformando os processos e o próprio atendimento ao cliente, e também outras tecnologias como o PIX, lançado pelo Banco Central em 2020, trazem novos desafios para as cooperativas. Com a chegada do Drex, a versão digital do real, que deve ser implementada até o final do ano, novos horizontes se abrem dentro do mercado financeiro.