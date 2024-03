Já dedicou um tempinho para cuidar de você hoje? Às vezes, é fácil esquecer da importância desse autocuidado. No entanto, dedicar um tempo para cuidar de si mesmo não deve ser visto como um luxo, mas sim uma necessidade para manter a nossa saúde e bem-estar em equilíbrio. Além disso, apesar das diversas receitas mirabolantes na internet que falam sobre o rejuvenescimento, não precisa ser um bicho de sete cabeças! Uma simples rotina de hábitos diários, como manter uma limpeza facial, evitar a exposição solar excessiva e ficar bem hidratado, podem ser o suficiente para dar aquele UP no visual!