A edição deste ano da Gramado Summit será especial para 40 startups de Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Isso porque elas embarcam para a serra gaúcha para viverem experiências únicas de visibilidade para seus produtos por conta de uma parceria do evento com a prefeitura municipal. Ligada à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Smict), a Startup Gravataí é uma iniciativa de política pública voltada para estimular o surgimento de startups no município, visando consolidar o ecossistema de inovação da cidade como um Polo Global de Startups e Scale Ups.