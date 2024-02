Seja com o pé na areia, seja com o pé no asfalto, o carnaval já está quase na avenida! Isso quer dizer que é hora de começar a planejar essa folia com muita criatividade, alegria e emoção. E se você gosta de festejar a data, mas não está muito no clima de correr atrás do bloquinho, a dica é fazer a sua própria festa.