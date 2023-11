Começar um negócio totalmente no virtual exige alguns desafios peculiares. Não foi diferente com a Desko Company, uma empresa de papelaria fina que cria material com design exclusivo e funcional. Os sócios Andrea Pozebom e Ado Hennrichs iniciaram as operações pelo e-commerce em junho de 2022. Conforme lembra a empreendedora, esse período foi o momento de aprender sobre melhores práticas comerciais, financeiras e de marketing no universo digital e, para isso, procuraram o apoio do Sebrae RS.