Após a confirmação de um foco de raiva herbívora no município de Chapecó, em Santa Catarina, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) emitiu um novo alerta sanitário na quarta-feira (13). O comunicado direciona atenção para a divisa entre os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, especialmente para os municípios de Erval Grande, Itatiba do Sul, Barra do Rio Azul, Faxinalzinho, Nonoai e Rio dos Índios.