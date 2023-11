Com oferta desde produtos coloniais tradicionais, como cucas e chimias, até os mais diferentes, que vão da mostarda de butiá ao queijo maturado no chope, foi aberta nesta segunda-feira (6) a 1ª Feira da Agricultura Familiar em Porto Alegre. O evento que busca trazer para a cidade um pedacinho do campo recebe, nesta primeira edição, 70 empreendimentos de mais de 50 municípios, distribuídos da Serra à Região Metropolitana, e se estende até o próximo sábado (11), no Largo Glênio Peres, centro da Capital.