4 dicas para manter os rins saudáveis no verão

O verão exige cuidados redobrados com o corpo, especialmente com os rins. Isso porque esse órgão não se limita apenas a filtrar o sangue e eliminar toxinas; ele também ajuda a regular a temperatura corporal, mantendo o equilíbrio de líquidos, sais e a pressão arterial, tornando a hidratação essencial durante o período.

“Desidratações prolongadas ou recorrentes, bem como redução do fluxo sanguíneo para os rins, relacionados ao excesso de calor, podem causar piora aguda da função renal. Além disso, a desidratação leva à redução do fluxo de urina, o que pode facilitar a formação de cálculos nas vias urinárias e proliferação bacteriana, com maior risco, respectivamente, de litíase urinária e infecções urinárias”, afirma a nefrologista Paula Gabriela Sousa, do Hospital Evangélico de Sorocaba (HES).