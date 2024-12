Veja os sintomas da miopia em crianças

A miopia é um distúrbio visual caracterizado pela dificuldade em enxergar objetos distantes com clareza, enquanto a visão de perto geralmente permanece nítida. Esse problema ocorre quando o formato do globo ocular é mais alongado do que o normal ou a curvatura da córnea é acentuada, fazendo com que os raios de luz se concentrem antes da retina, em vez de diretamente sobre ela. A condição pode se desenvolver durante a infância ou adolescência e pode progredir ao longo do tempo, especialmente se não for tratada.