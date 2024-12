5 cuidados para prevenir o câncer de pele

Com a chegada de dezembro e do verão, os cuidados com a pele se tornam ainda mais urgentes. O câncer de pele, que representa 33% de todos os diagnósticos oncológicos no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), é o mais comum no país, com cerca de 185 mil novos casos por ano. A exposição à radiação ultravioleta (UV) do sol, especialmente nos dias mais quentes, é um dos principais fatores de risco.