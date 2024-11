As receitas com carne de sol são uma excelente opção para o almoço, trazendo sabores marcantes e a riqueza da culinária nordestina para a mesa. Com seu sabor único e textura suculenta, ela pode ser utilizada em uma variedade de pratos, desde clássicos como o escondidinho e a lasanha até opções mais práticas como o arroz carreteiro e o empadão.