Escorpião é o oitavo signo do zodíaco. Regido por Plutão e co-regido por Marte, ele rege a casa 8 do Mapa Astral e o seu elemento é a água. Por causa disso, as mulheres escorpianas são pessoas enigmáticas, intensas e profundas em tudo o que se propõem a fazer, pois o arquétipo deste signo representa um mergulho nas profundezas, dando a elas a habilidade de se aprofundar em diversas questões.