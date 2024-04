Na reta final, mais um paredão foi formado no BBB 24. Agora, Davi, indicado pelo líder Lucas, e Mc Bin Laden, mais votado pela casa, disputam a permanência no programa. No entanto, este não é o único embate entre os dois participantes no reality show. Isso porque eles já protagonizaram grandes e polêmicas brigas – chegando, inclusive, a quase agressão. Abaixo, confira um resumo sobre algumas delas!