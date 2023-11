Descansar ao lado de um bom livro pode ser o tempo que você precisa para relaxar a mente, renovar as energias e manter o foco nas últimas semanas do ano. Por isso, aqui você encontra 10 sugestões para iniciar uma leitura no feriado e se desligar das obrigações diárias. Há obras para todos os interesses, desde filosofia e autoconhecimento até romance e fantasia. Confira!