Para quem não está habituado a levar o mascote para os dias de folia — porque não conseguiu quem ficasse com ele ou por querer a companhia do pet —, confira aqui algumas dicas para que o momento em família não acabe em confusão ou até mesmo em internação. Alguns cuidados como a reposição de água, o reforço na placa de identificação e a atenção nas portas da casa podem ser importantes para o bem-estar do mascote.