Lady Gaga chamou atenção nesta quarta-feira (4) ao desfilar no tapete vermelho do Festival de Veneza utilizando uma criação surrealista do chapeleiro irlandês Philip Treacy. Apelidado de "chapéu de asas de renda", o adereço foi criado em 2001 para a editora de moda Isabella Blow. As informação são do jornal O Globo.