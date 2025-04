Feira reunirá 500 marcas na Fenac. Diego Soares / Divulgação

A Feira Loucura por Sapatos já começou em Novo Hamburgo. Até o dia 13 de abril, o evento reúne 500 marcas para o público aproveitar preços especiais em roupas, bolsas, acessórios e, claro, muitos calçados. Além disso, haverá novidades do outono/inverno 2025 para renovar o guarda-roupa para o friozinho.

Se você quer ficar por dentro das tendências da próxima estação, selecionamos algumas dicas para você encontrar na feira. Confira!

Acessórios com franjas

Para o dia a dia, a bolsa com franja traz aquele toque de estilo que faz toda diferença no look. Ela quebra a vibe delicada dos looks românticos com renda e tecidos levinhos, mas também se encaixa perfeitamente num visual rocker, com jeans, camiseta e botas.

Estilo Boho

Combinando conforto e estilo, a proposta traz um ar mais leve e cheio de atitude, trazendo elementos como franjas, tecidos fluidos e tons terrosos. Ele se aplica para roupas, mas também serve para calçados e acessórios.

Tênis estilo Chunky/Dad shoes

Inspirados nas décadas de 1980 e 1990, os modelos vintage estão dominando tanto os looks casuais quanto as produções mais produzidas. Essa peça dá um toque de autenticidade para o look, deixando qualquer produção estilosa.

Metalizado

Desde sandálias, até sapatilhas e botas, os calçados metalizados apresentam um toque moderno e sofisticado para qualquer visual. Seja em uma composição monocromática ou como ponto de destaque em produções mais neutras, os calçados metalizados são a aposta certa para quem quer se destacar.

Sapatilhas

Queridinho da estação, o modelo bailarina clássica, com bico arredondado, tem um ar romântico e vintage. Além disso, as versões metalizadas, com laços e texturas com verniz e camurça prometem dominar os looks da estação.

Essas sapatilhas combinam tanto em produções casuais com jeans quanto em combinações mais arrumadinhas com alfaiataria.

